مدير سابق للحماية المدنية يكشف طريقة هدم عقار فيصل المحترق

قال اللواء علاد عبد الظاهر مدير إدارة الحماية المدنية سابقا، إن قوات الحماية المدنية تتعامل وفقا لإجراءات واضحة ومحددة في أزمة عقار فيصل المحترق.





وأضاف عبد الظاهر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الاثنين، أن هناك مسافة أكثر من ١٠ أمتار بين العقار والطريق الدائري، متابعا أنه في حال هدم العقار سيكون بطريقة معينة.



