خالد ميري: المنتدى العربي الاستخباري جاء في وقت شديد الصعوبة

قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الاخبار، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رؤساء أجهزة المخابرات لبعض الدول العربية، في أعمال الجلسة الافتتاحية "للمنتدى العربي الاستخباري"، في غاية الأهمية في ظل ما تواجه المنطقة العربية.





وأضاف ميري، في مداخلة هاتفية بالاعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الاثنين، أن ما يحدث من محاولات زرع جذور الفتنة وتفتيت الدول العربية يستوجب التكاتف، مؤكد أن هذه الخطوة تأتي في وقت شديد الصعوبة.





ووفي السياق نفسه أشار رئيس تحرير جريدة الاخبار، إلى أن هذا الأمر يحافظ بشكل كبير على أمن واستقرار الدول العربية.





وشارك الرئيس السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الجلسة الافتتاحية "للمنتدى العربي الاستخباري"، وذلك بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة.



