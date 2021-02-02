بينها 2058 تجاوز سرعة .. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4945 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2058 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و212 مخالفة السير بدون تراخيص، و20 مخالفة موقف عشوائى، و43 مخالفة شروط التراخيص.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.