انقلاب ميانمار.. بايدن يطالب جيش بورما بالتخلي عن السلطة ويهدد بالعقوبات.. واعتقال زعيمة الدولة أونج سان سو كي بعد فوزها الكاسح في الانتخابات

- قائد جيش ميانمار يواجه تهم ارتكاب جرائم حرب ضد مسلمي الروهينجا

- زعيمة الديمقراطية الشهيرة في ميانمار أثارت انتقادات الغرب لتحفظها على إدانة عمليات قتل مسلمي الروهينجا

- ميانمار تنفي اتهامات بارتكاب جرائم حرب وتصف تصرفات الجيش بأنها جزء من حرب ضد الإرهاب









دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، جيش ميانمار إلى التخلي عن السلطة على الفور وأمر بإجراء مراجعة للنظر في إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها خلال انتقال البلاد إلى الديمقراطية.





وقال بايدن في بيان "يجب على المجتمع الدولي أن يتحد بصوت واحد للضغط على الجيش البورمي للتخلي فورا عن السلطة التي استولى عليها."





وأضاف مستخدمًا الاسم السابق لميانمار: "رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن بورما خلال العقد الماضي بناءً على التقدم نحو الديمقراطية".





وتابع "إن عكس هذا التقدم سوف يستلزم مراجعة فورية لقوانين وسلطات العقوبات لدينا، يتبعها الإجراء المناسب ، وستدافع الولايات المتحدة عن الديمقراطية أينما تعرضت للهجوم".





وكان يُنظر إلى انتقال ميانمار في البداية على أنه قصة نجاح رئيسية لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما، حيث شغل بايدن منصب نائب الرئيس ، حيث كان يُنظر إلى الدولة ذات الموقع الاستراتيجي على أنها تتحرك نحو الديمقراطية وبعيدًا عن فلك الصين.





لكن أونج سان سو كي، زعيمة الديمقراطية الشهيرة في ميانمار، أثارت انتقادات الغرب بسبب تحفظها على إدانة عمليات القتل الجماعي لمسلمي الروهينجا.





واعتقلها الجيش يوم الاثنين مع سياسيين آخرين بعد أن حقق حزبها فوزا كاسحا آخر في الانتخابات.





وقال بايدن في إشارة مستترة إلى الصين: "الولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار أولئك الذين يقفون إلى جانب شعب بورما في هذه الساعة الصعبة".





واضاف "سنعمل مع شركائنا في جميع أنحاء المنطقة والعالم لدعم استعادة الديمقراطية وسيادة القانون ، وكذلك محاسبة المسؤولين عن قلب التحول الديمقراطي في بورما."





وبعد انتخابات نوفمبر الماضي، واجه قائد جيش ميانمار تقاعدًا وشيكًا، فضلًا عن تهميش الحزب السياسي المفضل للجيش ودعوات أجنبية لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد مسلمي الروهينجا.





وتولى الجنرال مين أونج هلاينج ، الإثنين، المسؤولية الكاملة عن ميانمار بعد أن أطاح انقلاب بالزعيمة المنتخبة أوج سان سو كي، الذي أكسبتها شعبيتها بسبب وقوفها ضد حكم المجلس العسكري الذي استمر عقودًا من الزمان ، فوزًا ساحقًا آخر.

وتصرف الجيش باسم الممارسات الخاطئة المزعومة في الانتخابات - وهو ما نفته لجنة الانتخابات - وقال إنه سيجري اقتراعًا عادلًا عندما تكون الظروف مناسبة ويسلمه إلى الفائز.

وقال دبلوماسي كبير مقيم في يانجون إن مين أونج هلاينج كان مدفوعا باهتمام شخصي.

وقال المبعوث الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لم يكن هناك طريق له لتولي دور قيادي في هذه الحكومة من خلال الوسائل التي نص عليها الدستور".

لم يكن مين أونج هلاينج ولا الجيش متاحين للتعليق على أي جزء لعبته الطموحات الشخصية في الانقلاب، ونفت ميانمار اتهامات بارتكاب جرائم حرب وقالت إن تصرفات الجيش جزء من حرب ضد الإرهاب.

مين أونج هلاينج ، وهو شخصية صغيرة ، غالبًا ما يرتدي نظارة دائرية بدون حواف أعطته مظهر كاتب مكتب أكثر من كونه قائدًا لأحد أكبر الجيوش الدائمة في المنطقة.

وأظهر إشارات على رغبته في أن يبدو أكثر شبهًا برجال الدولة ، ومثل سياسي في مسار الحملة ، قدم تبرعات للمعابد البوذية.

وكان بعض النقاد قد أشاروا إليه كمرشح محتمل للرئاسة، على الرغم من أن هذا المنصب قد ذهب سابقًا إلى الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكمة في سو كاي.

ولكن الحزب المؤيد للجيش تعرض لهزيمة شديدة من قبل الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في انتخابات نوفمبر وكان مين أونغ هلينج يتجه إلى التقاعد حيث اقترب من نهاية فترة التمديد لخمس سنوات التي مُنحت في عام 2016.

وقال فيل روبرتسون من منظمة هيومان رايتس ووتش ومقره بانكوك إنه يعتقد أن الانقلاب اندلع بسبب إحباط الجيش من أنهم "تم القضاء عليهم بوضوح" في الانتخابات.

واضاف روبرتسون: "إن الأمر أشبه بأخذ مطرقة لقتل بعوضة - لقد ذهبوا إلى أقصى الحدود بطريقة تشير إلى أنهم ليسوا في الحقيقة على دراية بالتجربة الديمقراطية إذا لم تمضي في طريقهم".





ووُلد مين أونج هلينج عام 1956 في جنوب ميانمار، وتجنب النشاط السياسي الذي كان منتشرًا على نطاق واسع في الوقت الذي درس فيه القانون في جامعة يانغون في السبعينيات.

وقال أحد زملائه في الدراسة لرويترز في عام 2016: "كان رجلًا قليل الكلام وعادة ما يكون بعيدًا عن الأنظار".

بينما انضم زملائه الطلاب إلى المظاهرات ، قدم مين أونج هلينج طلبات سنوية للانضمام إلى الجامعة العسكرية الأولى ، أكاديمية خدمات الدفاع (DSA) ، ونجح في محاولته الثالثة في عام 1974.

وقال أحد أعضاء فصل DSA الخاص به إنه كان مجرد طالب متوسط ​​المستوى تمت ترقيته بانتظام وببطء.

وانطلقت مسيرة مين أونج هلينج المهنية بعد أن تم تكليفه بالعمليات في الحدود الشرقية لميانمار حيث أيد في عام 2008 حملة قمع دامية على ثورة الزعفران، وهي احتجاج قاده الرهبان ضد ارتفاع أسعار الوقود.

وبعد عام، أشرف على حملة لطرد المتمردين المسلحين من جيب بشرق ميانمار انتهك وقف إطلاق النار لمدة 20 عامًا ودفع بحوالي 37 ألف شخص إلى الصين.

ويقول مراقبو الجيش إن هذا كان وراء ترقيته إلى منصب قائد الجيش في عام 2011 ، وهو العام الذي بدأت فيه ميانمار انتقالها إلى الديمقراطية، ما مهد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة فازت بها سو كي في عام 2015، وأصبحت مستشارة الدولة في عام 2016.



