تحليل| 5.4 مليار جنيه نصيب المالية في الصناديق والحسابات الخاصة

ارتفعت حصيلة وزارة المالية من ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة بنهاية العام المالي الماضي إلي 5.4 مليار جنيه بعد أن كانت 5.2 مليارا في العام المالي السابق له بزيادة قدرها 200 مليون جنيه.
كشفت بيانات مؤشرات الحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي الماضي عن وصول ايرادات الحكومة من برامج التدريب إلي 24.5 مليون جنيه مقابل 24.7 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي.
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ووصلت موارد الصناديق والحسابات الخاصة الجارية للحكومة نحو 42.8 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي مقابل 36.13 مليار جنيه في العام المالي قبل الماضي.