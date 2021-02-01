صندوق تحيا مصر يعلن تفاصيل تطوير قرية سيدي عبد الرحمن

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق وقع اتفاقية بالتعاون مع أجهزة الدولة، لتطوير قرية سيدي عبد الرحمن في مجال التعليم الأساسي والثانوي، علاوة على توفير مجمع حكومي لخدمة القرية والقرى المجاورة.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، تم شركة اعمار وفرت 110 ملايين جنيه لإعمار قرية سيدي عبد الرحمن؛ مشيرا إلى أنه أيضا تم توفير 30 مليون جنيه لتوفير لقاح فيروس كورونا للأهالي.
وأشار مختار، أن هناك 3 ملايين جنيه تبرعات لها الرقابة الادراية لقاحات كورونا؛ منوها أن اتحاد بنوك مصر ايضا اعلن انه سوف يتبرع للقاح.
وأوضح مختار ان مجلس القضاء الاعلي ايضا سوف يتبرع من اجل توفير لقاح كورونا؛ مرددا: «نحن لا ننسي مرضى الغسيل الكلوي وتم توريد 900 جهاز».
وقع صندوق تحيا مصر مع إحدى الشركات الخاصة ملحقا لبروتوكول التعاون المبرم فى سبتمبر الماضى، لتنفيذ مخطط التنمية المستدامة لقرية سيدى عبد الرحمن بمحافظة مطروح، ورفع مؤشر جودة الحياة العمرانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والخدمية لسكان القرية وذلك بحضور اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور أحمد ضافر نائب وزير التربية والتعليم، واللواء أكرم النشار مساعد وزير التربية والتعليم، واللواء وائل الساعى مساعد وزيرة الصحة والسكان
ويأتى توقيع ملحق البرتوكول فى ضوء رغبة الطرفين فى زيادة عدد المشروعات المنفذة وأعمال تنمية ورفع كفاءة قرية سيدى عبد الرحمن، وكذلك تقديم خدمات إضافية للمقيمين بالقرية بما يحقق التنمية المستدامة ويعود عليهم بالنفع، ويحسن مؤشرات جودة الحياة بالقرية، وذلك بتكلفة مالية قدرها 90 مليون جنيه إضافية لقيمة البرتوكول الموقع فى سبتمبر الماضى بقيمة 20 مليون جنيه لتصبح التكلفة الإجمالية لمشروعات التنمية المستدامة بالقرية 110 ملايين جنيه توفرها شركة إعمار مصر.
كما وقع الصندوق برتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان ونفس الشركة، لتقوم بموجبه الشركة بالتبرع بقيمة 30 مليون جنيه لصالح توفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين، ذلك بالإضافة إلى برتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للمشاركة فى تطوير منظومة التعليم الأساسى والثانوى بالقرية.