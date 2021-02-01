صندوق تحيا مصر يعلن تفاصيل تطوير قرية سيدي عبد الرحمن

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق وقع اتفاقية بالتعاون مع أجهزة الدولة، لتطوير قرية سيدي عبد الرحمن في مجال التعليم الأساسي والثانوي، علاوة على توفير مجمع حكومي لخدمة القرية والقرى المجاورة.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، تم شركة اعمار وفرت 110 ملايين جنيه لإعمار قرية سيدي عبد الرحمن؛ مشيرا إلى أنه أيضا تم توفير 30 مليون جنيه لتوفير لقاح فيروس كورونا للأهالي.





وأشار مختار، أن هناك 3 ملايين جنيه تبرعات لها الرقابة الادراية لقاحات كورونا؛ منوها أن اتحاد بنوك مصر ايضا اعلن انه سوف يتبرع للقاح.





وأوضح مختار ان مجلس القضاء الاعلي ايضا سوف يتبرع من اجل توفير لقاح كورونا؛ مرددا: «نحن لا ننسي مرضى الغسيل الكلوي وتم توريد 900 جهاز».



