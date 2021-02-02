برلماني: نسعى لتسجيل صفر إصابات بكورونا والدولة لن تسمح بانتشار فيروس جديد

أكد النائب سامى كامل، عضو مجلس النواب، ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها منظمة الصحة العالمية بعد انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى المعلومات التي نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، التي تشير فيها إلى ظهور فيروس جديد فى الصين يسمى "نيباه" تؤكد استمرار ظهور فيروسات جديدة من سلالة كورونا.





وقال "كامل"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إن الدولة استطاعت أن تضع خططا لتجنب انتشار فيروس كورونا وانعكس ذلك على أعداد المصابين مقارنًا بأعداد المصابين في الدول الأخرى، منوهًا على ضرورة الاستكمال في وضع خطط احترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا أو غيره من الفيروسات.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجميع يريد الحفاظ على مواطني العالم من أي وباء قد يكون مدمرا أو يسبب توقف عام مثلما حدث منذ انتشار فيروس كورونا المستجد - كوفيد ١٩-، مؤكدا أن الدولة تسعى لتقليل أعداد الإصابات في الفترة المقبلة حتى نصل لصفر إصابات يومية.





وتابع:"احنا بنعمل اللي علينا والدولة مش هتسمح بظهور أي فيروس جديد في مصر وهنحاول نأخد الاحتياطات اللازمة لذلك".





يذكر أن صحيفة "الجارديان" البريطانية، قد حذرت من ظهور فيروس جديد فى الصين يسمى "نيباه"، الذي ظهر من خفاش الفاكهة ولديه صفتان وهما التفشى السريع، والثانية أن نسبة الوفاة تتعدى الـ 75% من إجمالى الإصابة وأنه أكثر فتكا من كورونا مما أثار القلق والذعر بين الكثير من الأشخاص.





وقال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، برجاء عدم الانسياق وراء الأخبار التي تبث الرعب والخوف في النفوس وأقصد بكلامي موضوع فيروس نيباه.





وكتب الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بدأت بعض المواقع في تناول بعض الموضوعات حول فيروس نيباه ، وهنا أؤكد لحضراتكم أن هذا الفيروس غير موجود في مصر تماما فلا خوف علي الإطلاق".