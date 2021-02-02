برلمانية: الدولة تسعى لتوطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر

ثمنت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، جهود كل من: المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي وشركة صناعة وسائل النقل MCV، قائلة: "الدولة تسعى لتوطين المركبات الكهربائية في مصر والاعتماد على الطاقة المتجددة في الفترة المقبلة أمر حتمي".





وأوضحت "أبو السعد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر حققت إنجازات هائلة الفترة الماضية في مختلف المجالات وعلى رأسها صناعة السيارات والاعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة، مشيرة إلى أن زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة تعمل على الارتقاء بنمط حياة المواطن في مصر.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من مختلف المنتجات بما تمتلكه من قدرات تصنيعية وتكنولوجية، علاوة على خطة الدولة في تحسين الأوضاع في هذا المجال، لافتة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص توطين صناعة السيارات في مصر.





يذكر أن المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد شهدا مراسم توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي وشركة صناعة وسائل النقل MCV، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وقد قام بتوقيع البروتوكول المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV والعضو المنتدب، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.





ومن جانبها قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا الاتفاق يدعم التوجه الحالي للدولة المصرية بالتوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لفعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مشيرةً إلى أهمية توسيع أطر التعاون الصناعي المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة في مجال انتاج السيارات بالسوق المصري، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة الوطنية.