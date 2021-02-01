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توك شو

ريهام سعيد تبكي على الهواء بسبب محمد الصغير.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:14 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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هاني حسين
 نعت الإعلامية ريهام سعيد،  خبير التجميل محمد الصغير الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

 وقالت ريهام سعيد في برنامجها " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار:" خبر صعب جدا وناس كتير حزينة بسبب وفاة محمد الصغير، والسيرة الطيبة أهم من السمعة بشكل كبير ".

 وأضافت ريهام سعيد:"  الاعمال التي يقوم الفرد بها في الدنيا سوف  يتحدث عنها المقربون والمحبون بعد  الوفاة".

وأكملت ريهام سعيد:"   ربنا يرحم محمد الصغير  والراجل ده عاش حياته بشكل محترم ولم يتحدث عن أحد ولم يدخل في مشكلة مع أحد ومحمد الصغير لم يكن صديقي فقط ولكنه كان صديق مصر كلها والوطن العربي".

وتابعت ريهام سعيد:" الراجل ده اسطورة بدأ من الصفر  وكنت اتمنى أتحدث عنه وهو عايش وإزاي معملتش معاه لقاء تليفزيوني".

 وبكت  ريهام سعيد على الهواء، قائلة :" مكنتش اعرف اني بحبه كده واني هفضل مكتئبة وحزينة  لرحيله ".

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