مساعد وزيرة السياحة: نستخدم حديقة قصر البارون لاجتذاب فئة جديدة من السياح ..فيديو

أكدت إيمان زيدان، مساعد وزيرة السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، أن وزارة السياحة تعمل على تطوير المواقع الأثرية المتاحة والدور التاريخية والأثرية ، قائلة: "نعمل على الارتقاء بالأماكن السياحة والهدف أننا نقدم للزوار تجربة ثقافية وحضارية متكاملة".





وأشارت إيمان زيدان، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أنهم يستغلون حاليا الأماكن الموجودة فى حديقة قصر البارون في خدمات سياحية لخدمة السائحين واستغلال بدروم القصر كمركز ثقافي لاجتذاب شرائح جديدة من الزوار لقصر البارون.





وتابعت "الخدمات السياحة كلها مقامة في منطقة الحديقة دون المساس بالمزار الأثري، وجميع الأعمال تتم في الحديقة الخلفية للقصر واستغلال بدروم القصر في أنشطة سياحية وثقافية"، مؤكدة أن ردود فعل الزوار تعكس اعجاب الزائرين بقصر البارون.



