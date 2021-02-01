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برلمان

برلماني: توجيهات السيسي بشأن المشروعات السياحية والأثرية استعادة للمجد والحضارة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:34 م
النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي
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القسم السياسي
أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي، لوزير السياحة د. خالد العناني في حضور رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، موضحا أنها توجيهات تصب في الصميم والهدف استعادة مجد وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وإظهار رونقها والعمل على إعادة السياحة المصرية لسابق عهدها وبهائها عبر العالم وبعد انتهاء فيروس كورونا.

وأشار القطامي خلال تصريحات له اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بمتابعة الأنشطة والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار"، وباستمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، يأتي فى إطار استراتيجية الدولة لاستعادة الرونق التاريخى للمواقع الأثرية المصرية، وإبراز ما تذخر به مصر من إرث ثقافي وحضاري عبر العصور المختلفة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن هناك الكثير من المشاريع والخطط الموضوعة لتطوير القطاع السياحي مثل أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية، خاصةً فى القاهرة الكبرى ذات الإمكانات التاريخية العريقة والمتنوعة، بجانب استمرار البحث والتنقيب ومواصلة العمل في المتحف المصري الكبير تمهيدا لافتتاحه.

وقال نائب اكتوبر، إن السنوات الماضية أثبتت أن سيادة الأمن والاستقرار، ضمانة حقيقية لعودة السياحة والنشاط الاقتصادي برمته، مشيرا الى ان مصر استغلت فترة كورونا وعبر خطة شاملة موضوعة لتطوير الأماكن التاريخية والحضارية، وإعادة البهاء والرونق مرة ثانية وهو ما ينعكس في زيادة الدخل القومي عبر السياحة.

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