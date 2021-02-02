برلماني: توطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية طفرة غير مسبوقة لمصر

أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتوقيع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اتفاقية تصنيع مشترك بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي وشركة صناعة وسائل النقل MCV، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب.





أكد "محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق إنجازات هائلة في مختلف القطاعات مما يحقق لمصر التقدم والنمو والرخاء، مشيرا إلى ضرورة دعم سياسة الدولة والتكاتف من أجل تحقيق الإستفادة الكبرى.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توطين صناعة السيارات في مصر وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية بها يعتبر طفرة غير مسبوقة، لافتا إلى نجاح الحكومة في تنفيذ جزء كبير من خطة التنمية المستدامة 2030.





يذكر أن المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد شهدا مراسم توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي وشركة صناعة وسائل النقل MCV، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وقد قام بتوقيع البروتوكول المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV والعضو المنتدب، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.





ومن جانبها قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا الاتفاق يدعم التوجه الحالي للدولة المصرية بالتوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة وذلك في اطار المبادرة الرئاسية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لفعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مشيرةً إلى أهمية توسيع أطر التعاون الصناعي المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة في مجال انتاج السيارات بالسوق المصري، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة الوطنية.