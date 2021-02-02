بعد توقيع اتفاقية بين "200 الحربي" و "MVC".. نواب: السيارات الكهربائية نقلة نوعية لمصر.. وزيادة استخدام الطاقة المتجددة يساهم في بناء المواطن

- عبد الفتاح محمد: توطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية طفرة غير مسبوقة لمصر

- آمال رزق الله: توطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية يحقق لمصر التنمية المستدامة 2030

- هالة أبو السعد: الدولة تسعى لتوطين المركبات الكهربائية في مصر









شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مراسم توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي وشركة صناعة وسائل النقل MCV، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وقد قام بتوقيع البروتوكول المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV والعضو المنتدب، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.





قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا الاتفاق يدعم التوجه الحالي للدولة المصرية بالتوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة وذلك في اطار المبادرة الرئاسية التي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لفعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مشيرةً إلى أهمية توسيع أطر التعاون الصناعي المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة في مجال انتاج السيارات بالسوق المصري، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة الوطنية.





أكد عدد من النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق إنجازات هائلة في مختلف القطاعات مما يحقق لمصر التقدم والنمو والرخاء، وهذه الاتفاقية تتفق مع ذلك، مشيرين إلى أنها تمتلك كافة المقومات التي تجعلها قادرة على توطين صناعة السيارات والأتوبيسات.









أكدت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى لإحلال كافة السيارات وتحويلها للعمل بالطاقة النظيفة بدلا من البنزين والسولار، مشيدة بتوقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي وشركة صناعة وسائل النقل MCV، وذلك بهدف توطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية





وأضافت "رزق الله"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة تعد من أفضل الأسواق الواعدة لصناعة وتجميع وسائل النقل المختلفة، مشيرًة إلى أنها تمتلك كافة المقومات التي تجعلها قادرة على توطين صناعة السيارات والأتوبيسات في مصر واستكمال خطتها نحو احلال كافة السيارات للعمل بالطاقة النظيفة.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القرون الماضية وحتى الآن مازالنا نعانى من تلوث البيئة نتيجة السلوكيات الخاطئة للمواطنين التي من أهمها استخدام السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار، مؤكدًا أن هذه المواد عند حرقها تسبب في تلوث البيئة والتأثير على الغلاف الجوى مما يؤثر على صحة الإنسان.





وتابعت:" استبدال الاتوبيسات التي تعمل بالبنزين والسولار للاتوبيسات تعمل بالطاقة الكهربائية تؤكد سعى الدولة لاحلال كافة وسائل المواصلات للعمل بالطاقة النظيفة الغير ملوثة للبيئة".









أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتوقيع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اتفاقية تصنيع مشترك بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي وشركة صناعة وسائل النقل MCV، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب.





وأكد "محمد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق إنجازات هائلة في مختلف القطاعات مما يحقق لمصر التقدم والنمو والرخاء، مشيرا إلى ضرورة دعم سياسة الدولة والتكاتف من أجل تحقيق الإستفادة الكبرى.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توطين صناعة السيارات في مصر وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية بها يعتبر طفرة غير مسبوقة، لافتا إلى نجاح الحكومة في تنفيذ جزء كبير من خطة التنمية المستدامة 2030.









ثمنت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، جهود كلا من: المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشان توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي وشركة صناعة وسائل النقل MCV، قائلة:"الدولة تسعى لتوطين المركبات الكهربائية في مصر والاعتماد على الطاقى المتجددة في الفترة المقبلة أمر حتمي".





وأوضحت "أبو السعد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مصر حققت إنجازات هائلة الفترة الماضية في مختلف المجالات وعلى رأسها صناعة السيارات والاعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة، مشيرة إلى أن زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة تعمل على الارتقاء بنمط حياة المواطن في مصر.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من مختلف المنتجات بما تمتلكه من قدرات تصنيعية وتكنولوجية، علاوة على خطة الدولة في تحسين الأوضاع في هذا المجال، لافتة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص توطين صناعة السيارات في مصر.









أكدت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى لإحلال كافة السيارات وتحويلها للعمل بالطاقة النظيفة بدلا من البنزين والسولار، مشيدة بتوقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي وشركة صناعة وسائل النقل MCV، وذلك بهدف توطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية





وأضافت "رزق الله"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة تعد من أفضل الأسواق الواعدة لصناعة وتجميع وسائل النقل المختلفة، مشيرًة إلى أنها تمتلك كافة المقومات التي تجعلها قادرة على توطين صناعة السيارات والأتوبيسات في مصر واستكمال خطتها نحو احلال كافة السيارات للعمل بالطاقة النظيفة.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القرون الماضية وحتى الآن مازالنا نعانى من تلوث البيئة نتيجة السلوكيات الخاطئة للمواطنين التي من أهمها استخدام السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار، مؤكدًا أن هذه المواد عند حرقها تسبب في تلوث البيئة والتأثير على الغلاف الجوى مما يؤثر على صحة الإنسان.





وتابعت:" استبدال الاتوبيسات التي تعمل بالبنزين والسولار للاتوبيسات تعمل بالطاقة الكهربائية تؤكد سعى الدولة لاحلال كافة وسائل المواصلات للعمل بالطاقة النظيفة الغير ملوثة للبيئة".









أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتوقيع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اتفاقية تصنيع مشترك بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي وشركة صناعة وسائل النقل MCV، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب.





وأكد "محمد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق إنجازات هائلة في مختلف القطاعات مما يحقق لمصر التقدم والنمو والرخاء، مشيرا إلى ضرورة دعم سياسة الدولة والتكاتف من أجل تحقيق الاستفادة الكبرى.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توطين صناعة السيارات في مصر وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية بها يعتبر طفرة غير مسبوقة، لافتا إلى نجاح الحكومة في تنفيذ جزء كبير من خطة التنمية المستدامة 2030.