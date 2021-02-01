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جامعة القاهرة تعلن موعد امتحانات الترم الأول وطرقها..فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:20 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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محمود محسن
أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة أنه تم تحديد موعد امتحانات الترم الأول للجامعة مؤكدا أنه بعد يوم 20 فبراير تبدأ الامتحانات الخاصة بالجامعة.

وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن بعض الكليات ستطبق الامتحان الحضورى وبعض الكليات ستكون أونلاين عن طريق المنصات الإلكترونية للجامعة.

وتابع المتحدث باسم جامعة القاهرة أن بعض الكليات ستطبق نظام الهجين سواء من الحضور من الجامعة أو ان تكون أونلاين .

كان مجلس جامعة القاهرة عقد جلسته الشهرية برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، صباح اليوم، بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمستشارين، لمناقشة إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021 وعدد من الموضوعات الأخرى.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، إجراءات وضوابط عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تنطلق بكليات الجامعة اعتبارًا من 20 فبراير 2021، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بعقد الامتحانات، ويؤديها الطلاب بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعى الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوى القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعى.

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