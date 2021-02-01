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أخبار العالم

سوريا.. انفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:23 م
انفجار عبوة ناسفة
انفجار عبوة ناسفة في سوريا
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قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجار في ريف درعا ناتج عن عبوة ناسفة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عبوة ناسفة انفجرت في مقر قيادي سابق في الفصائل المعارضة بدرعا، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

في سياق آخر، ألقى مجهولون قنبلة هجومية على سيارة في بلدة معربة في ريف درعا الشرقي، ما أدى إلى احتراقها دون وقوع أضرار بشرية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب إحصائيات المرصد، بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو 2019 حتى يومنا هذا 888 هجمة واغتيال.
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