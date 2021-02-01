محامي طبيبة المحلة يكشف أقصى عقوبة للزوج

كشف عصام عامر محامي طبيبة، المحلة تفاصيل جديدة بشأن قضية طبيبة المحلة؛ مؤكدا أن العقوبة من الممكن أن يحصل الجاني على حبس ٥ أعوام في قضية التشهير.





وأضاف عامر، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الاثنين، أن الزوج صور الزوحة بدون علمها لأهداف خبيثة، متابعا أنه بمجرد رفع قضية على الزوج من قبل الزوجة بالطلاق، بدا الزوج بحملة ممنهجة لتشوية الزوجة التي تطلب الطلاق.



