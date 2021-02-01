المخازن أسفل العمارات قنابل موقوتة تهدد السكان.. محافظ القليوبية الأسبق ينفعل على الهواء

قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية الأسبق، إننا نحتاج نصا قانونيا ملزما بأن تكون جراجات العقار لسكانه، لكن العرف أصبح أقوى من القانون لمصالح أشخاص كثيرين.





وأضاف المهندس محمد عبد الظاهر، عبر مداخلة هاتفية بالإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أنه يجب أن يدير الجراج اتحاد ملاك العقار، مؤكدا أن فتح جراجات العقار سوف تساهم في تخفيف الحركة المرورية



