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بين الناس

استغاثة مواطن لأهل الخير بسبب تراكم الديون لتجهيز زواج ابنته

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:41 م
صدى البلد
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يارا عمرو
استغاث المواطن محمد عمر، بأهالي الخير بمنطقة الطالبية فيصل بمحافظة الجيزة، بتسديد الديون التي تقع عليه بسبب تجهيز وزواج ابنته من زوجته الأولى، التي أدت الى وقوع مشاكل بينه وبين زوجته الثانية وطرده في الشارع.   
قال محمد عمر في رسالته: "زوجتي الثانية طردتي من المنزل ورفعت عليا قضية علشان القايمة وتاخد كل ممتلكاتي، بسبب اني جوزت بنتي اللي من زوجتي الأولي ومكنتش عوزانى أصرف عليها، ودلوقتي أنا عايش بقالي شهرين في جامع التقوى مليش بيت، وأنا يتيم معنديش أب أو أم أو حتي اخوات".   

مناشدًا أهالي الخير لمساعدتة في أزمته مع زوجته، وتسديد الديون التي قد تتسبب في سجنه لبضع أعوام، حتي يستطيع أن يعيش مع أولاده مرة أخرى داخل منزله، وأنه يعاني من شلل بنسبة ٥٪؜ وغير قادر علي مواجهة زوجته وأخواتها الذين كانوا سبب طرده من المنزل.   

للتواصل مع القارئ من خلال رقم: 01144132993  

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.  

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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