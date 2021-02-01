استغاثة مواطن لأهل الخير بسبب تراكم الديون لتجهيز زواج ابنته

استغاث المواطن محمد عمر، بأهالي الخير بمنطقة الطالبية فيصل بمحافظة الجيزة، بتسديد الديون التي تقع عليه بسبب تجهيز وزواج ابنته من زوجته الأولى، التي أدت الى وقوع مشاكل بينه وبين زوجته الثانية وطرده في الشارع.

قال محمد عمر في رسالته: "زوجتي الثانية طردتي من المنزل ورفعت عليا قضية علشان القايمة وتاخد كل ممتلكاتي، بسبب اني جوزت بنتي اللي من زوجتي الأولي ومكنتش عوزانى أصرف عليها، ودلوقتي أنا عايش بقالي شهرين في جامع التقوى مليش بيت، وأنا يتيم معنديش أب أو أم أو حتي اخوات".





مناشدًا أهالي الخير لمساعدتة في أزمته مع زوجته، وتسديد الديون التي قد تتسبب في سجنه لبضع أعوام، حتي يستطيع أن يعيش مع أولاده مرة أخرى داخل منزله، وأنه يعاني من شلل بنسبة ٥٪؜ وغير قادر علي مواجهة زوجته وأخواتها الذين كانوا سبب طرده من المنزل.





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