التدخل الجراحي ممنوع .. ريهام سعيد تكشف طبيعة مرض نادر أصاب طفلين في الوجه

قالت الإعلامية ريهام سعيد تعليقا على حالة الطفلين أحمد وسويف اللذان يعانيان من مرض نادر في الوجه، إن مجلس الوزراء استجاب لعلاج حالة الطفلين المصابين بمرض نادر في الوجه، وتم إجراء التحاليل والإشاعات الطبية اللازمة لهم.





وأضافت ريهام سعيد في برنامجها " صبايا الخيبر " المذاع على قناة " النهار:" المرض المصابين به أحمد ويوسف وراثي، وتم ولادتهما بشكل طبيعي ".





وتابعت ريهام سعيد:" عظام الفك السفلي لكل من أحمد ويوسف تتآكل ويظهر بدلا منها أورام وانسجة وتلك الأنسجة تسبب مشالك والأطباء اكدوا أن اي تدخل جراحي قبل سن البلوغ ممنوع".





وأكملت ريهام سعيد:" بعد وصول الطفلين إلى سن البلوغ قد تتحسن الحالة من تلقاء نفسها ولن تتدهور، ولكن أي تدخل جراحي الآن قد يؤدي إلى تطورات سلبية على الطفلين".





ولفتت ريهام سعيد:" هناك 200 حالة فقط على مستوى العالم تظهر فيها تلك الحالات المرضية النادرة"، مضيفة:" الطفلان في يد أمينة وهم في يد الدولة".



