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توك شو

الإفتاء: تدريب الأئمة في فرنسا على الخطاب الوسطي قريبا.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:33 م
الافتاء
الافتاء
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قسم التوك شو
أكد الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بـ دار الإفتاء، أن لقاء الدكتور شوقى علام وستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة دار حول  التوحد حول رفض الإساءة للرموز الدينية والكراهية المرضية ضد الإسلام.

وأضاف الدكتور خالد عمران، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، "هناك أفعال عنف طائشة لا تحسب على الإسلام ولا أي دين".

وتابع خالد عمران "لقاء مفتي الجمهورية بسفير فرنسا شهد التأكيد على احترام الرموز الدينية"، مؤكدا "هذا جزء من قيمنا وجزء من ديننا احترام المقدسات الدينية".

وأشار الدكتور خالد عمران، إلى أن مباحثات الدكتور شوقى علام مع السفير الفرنسي تهدف الى الاحترام المتبادل، مختتما "من أهم الأمور التي تم المباحثة فيها هي قضية تدريب الأئمة فى فرنسا على الخطاب الوسطي والإفتاء وسيتخذ إجراء في هذا الشأن قريبا".

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