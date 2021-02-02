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تعليم

إعلام القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي بعد إجازة منتصف العام أونلاين

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت كلية الاعلام بجامعة القاهرة ،  عقد امتحانات الفصل الدراسى الاول بعد اجازة منتصف العام مباشرة اونلاين ، واكدت أن الكلية ستقوم بنشر الجداول الدراسية عقب اعتمادها رسميا على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " . 
وكانت قد صرحت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الكلية تتيح قبول الأعذار المقدمة من الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول. 

وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الطالب يقدم الأوراق الخاصة بطلبات الأعذار، بحيث تكون موثقة بتقارير طبية من المستشفيات الحكومية. 


وأضافت "مصطفى" أنه سيتم إجراء الامتحانات للطلاب المتقدمين بطلبات الأعذار ، مع بداية الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني.
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