إعلام القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي بعد إجازة منتصف العام أونلاين

أعلنت كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، عقد امتحانات الفصل الدراسى الاول بعد اجازة منتصف العام مباشرة اونلاين ، واكدت أن الكلية ستقوم بنشر الجداول الدراسية عقب اعتمادها رسميا على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " .

وكانت قد صرحت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الكلية تتيح قبول الأعذار المقدمة من الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول.





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وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الطالب يقدم الأوراق الخاصة بطلبات الأعذار، بحيث تكون موثقة بتقارير طبية من المستشفيات الحكومية.