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توك شو

أحمد موسى: «أردوغان بائع الوهم والفنكوش لشعبه».. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:33 م
اردوغان
اردوغان
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عبد الخالق صلاح
سخر الإعلامي أحمد موسى، من الديكتاتور أردوغان الذي يبيع الوهم والفنكوش لشعبه؛ بغد أن أوهمهم ان تركيا انتجت اتوبيس يسير بدون سائق.

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن شركة «بي ام دبليو»، فضحت أردوغان وأكدت أنها هي من أنتجت الاتوبيس الكهربائي الذي يسير بمفرده؛ منوها ان الاتوبيس ليس تركي كما يدعي الرئيس الديكتاتور .

وأشار موسى، إلى أن الشركة التركية لم تقم الا بصنع المرايات والصاج والكراسي الأمور السهلة في الاتوبيس، قائلا: «اي حد يعرف يعمل اللي عملته الشركة التركية».

ولفت موسى، بأن الألمان هم من صنعوا المحرك ومنظومة التبريد وكل الاشياء الاساسية في الاتوبيس، مرددا: « أردوغان بائع الوهم والفنكوش لشعبه». 
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