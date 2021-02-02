رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يعلن مواعيد الامتحانات الشفوية

وذلك وفقًا لطبيعة المواد ومدى استعدادهم لكل مادة، وذلك للتسهيل عليهم عند إجراء الامتحانات.

اقرأ أيضا : جامعة القاهرة: صرف ٣٢ مليون جنيه حوافز نشر دولي لـ١٣٧٧ عالما وباحثا



وكان رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية قد أوضح أنه تم الانتهاء من تقييم الطلاب على الأجزاء العملية، كما أن الجامعة توفر الدعم الأكاديمي لطلابها.





حيث يتم مراجعة وشرح الأجزاء التي يحتاج الطالب إلى توضيح لها، والعمل على تنمية مهاراتهم في استخدام كل الإمكانيات التكنولوجية المتاحة.