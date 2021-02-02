رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يعلن مواعيد الامتحانات الشفوية

قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، إنه تم الانتهاء من إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول.
وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات الشفوية اعتبارا من يوم 20 وحتى يوم 26 من فبراير الجاري.
وأضاف "عبد القادر" وسيتم بدء الأجزاء العملية بعد ذلك، وقبل البدء في الامتحانات النظرية، لافتًا إلى أنه متاح للطلاب تقديم أو تبديل مواد مكان أخرى في جدول الامتحانات قبل الاعتماد الرسمي له.
وذلك وفقًا لطبيعة المواد ومدى استعدادهم لكل مادة، وذلك للتسهيل عليهم عند إجراء الامتحانات.
وكان رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية قد أوضح أنه تم الانتهاء من تقييم الطلاب على الأجزاء العملية، كما أن الجامعة توفر الدعم الأكاديمي لطلابها.
حيث يتم مراجعة وشرح الأجزاء التي يحتاج الطالب إلى توضيح لها، والعمل على تنمية مهاراتهم في استخدام كل الإمكانيات التكنولوجية المتاحة.