بعد انخفاض أسعار الخضراوات.. حاتم نجيب: كل ما يزرع مسئولية وزارة الزراعة

كشف حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات الفاكهة في غرفة القاهرة التجارية، تفاصيل أزمة الانخفاض الكبير في أسعار الخضراوات في الأسواق خلال الفترة الحالية.





وأكد نجيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الاثنين، أن هذا حال المنتجين الزراعيين وحالة من الانهيار لديهم بسبب الانخفاض الكبير في أسعار الخضراوات خلال الفترة الحالية، متسائلا أين التصنيع الغذائي.





وتابع أن كل ما يزرع في مصر مسئولية وزارة الزراعة ونحتاج توازنا تديره الوزارة، مشيرا إلى أنه لا بد من التصدير بشكل أكبر للعالم الخارجي ومحتاج تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.



