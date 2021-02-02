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بين الناس

أب يناشد وزارة الصحة علاج ابنته مريضة السرطان على نفقة الدولة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:28 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن صلاح صالح محمد حمد ، والمقيم جمعان منشاة ابوعمر محافظة الشرقية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة تبنى حالة ابنته وعلاجها على نفقة الدولة من مرض " السرطان ".


يقول فى رسالته : ابنتى " وفاء " تعانى من مرض السرطان  ومصاريف علاج ابنتي استنزفت كل قواي المادية فلم يعد بمقدوري  سد احتياجات وتكاليف العلاج الكيميائي ، و أملي الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى ان تنظروا في حالتي ومساعدتى فى علاجها .


وأضاف : كان فيه قرار بمبلغ ٦٠٠٠ جنيه وخلص ، وهى لسه محتاجة علاج وحاليا مطلوب اشعة بمبلغ ٥٠٠٠  جنيه  وانا لا أملك تكاليفها فأنا "عامل زراعى " لا أقدر على تكاليف العلاج و المعيشة.. وطالب بمساعدته لإنقاذ حياة ابنته نظرا لعدم مقدرته على توفير المبلغ المطلوب، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة .


وناشد وزارة الصحة أن تنظر الى حالة ابنته بنظرة رحمة وعطف، بالموافقة على علاجها على نفقة الدولة ، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العلاج والأشعة.


للتواصل مع الحالة من خلال رقم 
٠١٠٢٠٥٤١٨٩٢


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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