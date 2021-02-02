أب يناشد وزارة الصحة علاج ابنته مريضة السرطان على نفقة الدولة

ناشد المواطن صلاح صالح محمد حمد ، والمقيم جمعان منشاة ابوعمر محافظة الشرقية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة تبنى حالة ابنته وعلاجها على نفقة الدولة من مرض " السرطان ".









يقول فى رسالته : ابنتى " وفاء " تعانى من مرض السرطان ومصاريف علاج ابنتي استنزفت كل قواي المادية فلم يعد بمقدوري سد احتياجات وتكاليف العلاج الكيميائي ، و أملي الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى ان تنظروا في حالتي ومساعدتى فى علاجها .









وأضاف : كان فيه قرار بمبلغ ٦٠٠٠ جنيه وخلص ، وهى لسه محتاجة علاج وحاليا مطلوب اشعة بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه وانا لا أملك تكاليفها فأنا "عامل زراعى " لا أقدر على تكاليف العلاج و المعيشة.. وطالب بمساعدته لإنقاذ حياة ابنته نظرا لعدم مقدرته على توفير المبلغ المطلوب، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة .









وناشد وزارة الصحة أن تنظر الى حالة ابنته بنظرة رحمة وعطف، بالموافقة على علاجها على نفقة الدولة ، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العلاج والأشعة.









للتواصل مع الحالة من خلال رقم

٠١٠٢٠٥٤١٨٩٢









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