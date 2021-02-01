رئيس جامعة الدلتا التكنولوجيا: إنشاء كلية لـ الكيماويات للمساهمة فى مشروعات التنمية

قال الدكتور علوى الخلوي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجيا بقويسنا، إن الجامعة تتطلع لإنشاء كلية فى النانو تكنولوجي والكيماويات الحديثة، وذلك حتى تستطيع الدولة القيام بدورها فى إعداد وتخريج كوادر قادرة على دفع عجلة الإنتاج والمساهمة فى المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية التى تقوم بها.
وأعلن الدكتور علوي الخولي فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه تقدم إلى المجلس الأعلى الجامعات بمشروع لإنشاء كلية متخصصة فى الكيماويات، مشيرا إلى أن مصر تتجة إلى إنشاء العديد من المشروعات فى الصناعات الكيماوية .
وأضاف الخولي أن الجامعة تخطط إلى فتح أكثر من برنامج في الأعوام القادمة وقد نرى فى العام الدراسي القادم 3 أو 4 برامج تكنولوجيا جديدة يتم افتتاحها وأن جامعة الدلتا التكنولوجيا لن تتوقف خصيصا أن الجامعة مبنيه على مساحة كبيرة من الأرض تصل إلى 100 ألف متر مربع تقريبا.
وأشار رئيس الجامعة التكنولوجية إلى أن الجامعة تتمتع بمساحات خضراء واسعة بمساحة 35 ألف متر مربع، والتي تتيح للطلاب مجال للترفيه وقت فراغهم مع عدم وجود تجمعات كبيرة، كما أنه يتم عمل محاضرات وجولات تعريفية بالجامعة بالنسبة للطلاب الجدد لتعريفهم بالجامعة والبرامج الدراسية الموجودة بها.
يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وجه في اجتماعه الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، و طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء بتركيز الدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل، أخذًا في الاعتبار عدد المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في مصر، وما تتطلبه من تخصصات في كافة المجالات بكل محافظة في الجمهورية، موجهًا بتوفير برامج منح دراسية للمتفوقين دراسيًا للالتحاق بكافة كليات تلك الجامعات.