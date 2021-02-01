رئيس جامعة الدلتا التكنولوجيا: إنشاء كلية لـ الكيماويات للمساهمة فى مشروعات التنمية

قال الدكتور علوى الخلوي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجيا بقويسنا، إن الجامعة تتطلع لإنشاء كلية فى النانو تكنولوجي والكيماويات الحديثة، وذلك حتى تستطيع الدولة القيام بدورها فى إعداد وتخريج كوادر قادرة على دفع عجلة الإنتاج والمساهمة فى المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية التى تقوم بها.





وأعلن الدكتور علوي الخولي فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه تقدم إلى المجلس الأعلى الجامعات بمشروع لإنشاء كلية متخصصة فى الكيماويات، مشيرا إلى أن مصر تتجة إلى إنشاء العديد من المشروعات فى الصناعات الكيماوية .





وأضاف الخولي أن الجامعة تخطط إلى فتح أكثر من برنامج في الأعوام القادمة وقد نرى فى العام الدراسي القادم 3 أو 4 برامج تكنولوجيا جديدة يتم افتتاحها وأن جامعة الدلتا التكنولوجيا لن تتوقف خصيصا أن الجامعة مبنيه على مساحة كبيرة من الأرض تصل إلى 100 ألف متر مربع تقريبا.





وأشار رئيس الجامعة التكنولوجية إلى أن الجامعة تتمتع بمساحات خضراء واسعة بمساحة 35 ألف متر مربع، والتي تتيح للطلاب مجال للترفيه وقت فراغهم مع عدم وجود تجمعات كبيرة، كما أنه يتم عمل محاضرات وجولات تعريفية بالجامعة بالنسبة للطلاب الجدد لتعريفهم بالجامعة والبرامج الدراسية الموجودة بها.



