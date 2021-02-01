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توك شو

توماس جورجيسيان: وصول المثليين للمناصب السياسية في أمريكا ليس له علاقة بإدارة بايدن

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:52 م
توماس جورجيسيان الكاتب
توماس جورجيسيان الكاتب المتخصص فى الشئون الدولية
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قسم التوك شو
أكد توماس جورجيسيان، الكاتب المتخصص فى الشئون الدولية، أن وصول مثليين للمناصب القيادية والوزارية فى الولايات المتحدة الأمريكية وآخرهم مرشح منصب وزير النقل المثلي، ليس له علاقة بإدارة الرئيس الجديد جو بايدن أو حتى سابقه دونالد ترامب، موضحا أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز حقوق المثليين والمتحولين جنسيا.

وأضاف توماس جورجيسيان، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن المجتمع الأمريكي الآن يحاول الحفاظ على حقوق المثليين ضد التمييز، قائلًا "اختيار المرشح المثلي لوزارة النقل بإدارة بايدن لا علاقة له بمثليته الجنسية، والمرشح لوزارة النقل لديه خبرة واسعة فى هذا المجال".

وأشار الكاتب المتخصص فى الشئون الدولية، توماس جورجيسيان، إلى أن المجتمع الأمريكي يحاول تحقيق المساواة مع كافة المختلفين فى اللون أو جنسيا.

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