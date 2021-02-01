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أخبار العالم

البيت الأبيض: سنراجع ما إذا كان ترامب سيحصل على إحاطات سرية من عدمه

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:42 م
ترامب
ترامب
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على صالح
قالت السكرتيرة الصحفية جين ساكي يوم الاثنين إن البيت الأبيض يراجع ما إذا كان ينبغي أن يحصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الإحاطة الاستخباراتية للرئيس الأمريكي وسط مخاوف من أنه قد يسيء استخدامها.

واضافت بساكي عندما سُئلت عما إذا كان البيت الأبيض سيستمر في تمديد امتياز الإحاطة الاستخباراتية لترامب وسط مخاوف الديمقراطيين من ذلك: "من الواضح أنه شيء قيد المراجعة ولكن لم يكن هناك استنتاج آخر سألتهم فيه فريق الأمن القومي"، وقد يسيء استخدامها لإثراء نفسه.

وتم منح الرؤساء الأمريكيين السابقين حق الوصول إلى إحاطات استخباراتية سرية حول قضايا السياسة الرئيسية ، مثل قبل السفر إلى دولة أخرى.

وزعم الديمقراطيون وبعض مسؤولي المخابرات السابقين أنه لا يمكن الوثوق بترامب بمعلومات سرية بسبب الديون المستحقة لشركاته ، والتي يبلغ حجمها 420 مليون دولار.

وزعم الديمقراطيون وبعض مسؤولي المخابرات السابقين أنه لا يمكن الوثوق بترامب بمعلومات سرية بسبب الديون المستحقة لشركاته ، والتي يبلغ حجمها 420 مليون دولار.

وعزل مجلس النواب ترامب في 13 يناير بتهمة التحريض على العنف بأغلبية 232 صوتا لصالحه و 197 ضده. ووقعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على مقال بشأن مساءلة ترامب ، ومن المتوقع أن ترسل الوثيقة إلى مجلس الشيوخ لبدء المحاكمة الأسبوع المقبل.

وتعرض الرئيس السابق لعاصفة من الانتقادات في أعقاب الأحداث التي وقعت في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير ، عندما تسببت مجموعة من أنصار ترامب في اضطرابات كبيرة في العاصمة الأمريكية ، وخرقت المبنى في النهاية. 

وأسفرت أعمال الشغب عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل ، بينهم ضابط شرطة. كان ترامب قد دعا المتظاهرين إلى التحلي بالسلام ، لكن رد فعله الأولي على الأحداث شجع المشرعين على إثارة قضية عزله المبكر من منصبه وبدء إجراءات المساءلة.

وينظر مجلس الشيوخ في إجراءات عزل بأثر رجعي ، والتي ستكون أول قضية من نوعها منذ محاكمة عام 1876 لوزير الحرب الأمريكي.

وبحسب ما ورد لا يوجد إجماع بين الخبراء القانونيين حول ما إذا كانت المساءلة بأثر رجعي دستورية ، ولم تنظر المحاكم مطلقًا في هذه القضية ضد رئيس في التاريخ الأمريكي.

إذا أدين ترامب ، يمكن لمجلس الشيوخ إجراء تصويت منفصل حول ما إذا كان سيتم منعه من تولي منصب عام مرة أخرى.
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