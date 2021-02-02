أهالى قرية فاو بحري فى قنا يشكون إهمال الوحدة الصحية وتحويلها إلى "خرابة"

معاناة يومية يعيشها أهالي قرية فاو بحري محافظة قنا بسبب الإهمال الذي ضرب الوحدة الصحية على مدار سنوات عديدة وحولها إلى ما يشبه "الخرابة"، وانتشرت فيها نباتات الحلف والهيش وأصبحت مأوى للكلاب الضالة والزواحف، على الرغم من شكاوى الأهالي التي لا تنقطع بسبب نقص الأطباء والممرضين، ونقص الأدوات الجراحية والأمصال والأدوية اللازمة لعلاج المرضي.





قال سامح عرفه فى رساله بعث بها لخدمة شكاوى "بين الناس": الوحدة الصحية لقرية فاو بحري تخدم قرى زبة الألفي، وفاو غرب، والحامدية، والياسنية، وجزيرة الحمودي"، وأن كثيرا من الحوادث تقع على طريق القاهرة ـ أسوان الزراعي، ومن الطبيعي أن تكون الوحدة الصحية بمثابة نجدة لمصابي هذه الحوادث لوقوعها على نفس الطريق إلا أن ذلك لا يحدث، موضحًا أن الوحدة لا يوجد بها سيارة إسعاف لسرعة نقل المريض إليها وعمل الإسعافات اللازمة له، وخاصة أن أقرب وحدة إسعاف توجد بقرية الشعانية على بعد 15 كيلو مترًا من قرية فاو بحري.





وأضاف : أن الوحدة بها طبيب واحد فقط لا يتواجد إلا في الفترة الصباحية، وتغلق خلال الفترة المسائية، ما يعرض حياة كثير من المرضى للخطر خاصة الحالات الحرجة التي تحتاج إلى أمصال أو إسعافات أولية، لافتا إلى أن الوحدة شهدت خلال الأسابيع الماضية وفاة شخص لدغه عقرب بسبب نقص المصل اللازم لذلك.





وناشد المسئولين التدخل لمراقبة الوحدة الصحية وتوفير بها الطاقم الطبي اللازم لعلاج المواطنين المرضى فى كل الأوقات، لأن المرض لا يعرف توقيتا محددا.





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