في قلب الصعيد.. شاهد فريق كرة قدم نسائية في البرجاية

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الاثنين، تقريرا مصورا عن أول فريق لكرة القدم النسائية في الصعيد بمركز شباب البرجاية.





وأظهر التقرير المصور، حجم الانجازات التي حققها الفريق لكرة القدم النسائية، وكيفية بناء الفريق في مركز شباب البرجاية بصعيد مصر.





وخلال التقرير، قال مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة ارسلت دعما ماليا لمركز الشباب، ولفريق كرة القدم النسائي، متابعا أنه تم عمل مذكرة جديدة وسيتم رفعها للمسئولين ونسعى لدعم الفريق بكل اهتمام وقوة.



