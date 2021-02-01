كأس العالم.. أحمد موسى: الخمر والشذوذ مسموح به على أرض قطر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشركة القطرية المشرفة على كأس العالم في قطر تبيح شرب الخمر في الملاعب لمن يدفع.





وسخر أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، قائلًا «يا جماعة دي بلد اسلامية ومش هينفع كده.. لو عايز تشرب خمرة هتلاقي اللي يضبطك بالكمية اللي انت عايزها»، منوها بأن الأمر مسموح في قطر عموما وليس في الملاعب فقط.





وأضاف أحمد موسى، أن أمير قطر وقع اتفاق على أن يلتقي الشواذ على أرض قطر أثناء إقامة كأس العالم، مشيرا إلى أن تركيا تعامل المثليين والشواذ معاملة عادية وأصبحت قطر مثلها أيضا.





وتابع أحمد موسى، أن التلويح براية المثلية الجسنية مسموح به للمشجعين في قطر، مرددا «كل ما هو حرام ومجرم سوف يجري في قطر».



