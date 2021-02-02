وزير السياحة يكلف أحمد نبيل بـ المتابعة و هلن للسكرتارية التنفيذية

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارين وزاريين، بتكلف أحمد نبيل عبد العزيز بالإشراف على إدارة المتابعة بمكتب الوزير، وذلك إلى جانب عمله كمعاون الوزير لشئون الطيران والترويج، وندب هِلن الطنطاوي - أخصائي سياحي أول (أ) وعضو المكتب الفني بمكتب الوزير- للقيام بمهام وأعمال مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية للوزير.





جاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تمكين الكفاءات الشابة بها، والعمل على رفع قدراتهم وإكسابهم خبرات لترقي المناصب القيادية بما يساهم في النهوض بمنظومة العمل داخل الوزارة.





تجدر الإشارة الي أن أحمد نبيل عبد العزيز، حصل على بكالوريوس الإرشاد السياحي من كليه السياحة والفنادق جامعة حلوان بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف وحصل على درجة الماجستير في إدارة السياحة والتراث الحضاري في مجال التسويق السياحي من جامعة السوربون بباريس عام ٢٠١٤ ثم حصل على دبلوم إدارة وتسويق السياحة من طوكيو عام ٢٠١٧ فضلا عن حصوله على العديد من الدورات التدريبية، عمل بالقطاع السياحي الخاص في بداية حياته العملية ثم التحق بالعمل بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ثم التحق بالدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة من برنامج التأهيل الرئاسي، مما عزز من اختياره معاونا لوزير السياحة عام ٢٠١٧.



