عيالنا بتموت غرقانة .. أهالى قرية 6 بحر البقر يطالبون بردم الترعة

أزمة حقيقية يعيشها سكان قرية 6 بحر البقر التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بسبب تواجد ترعة تمر بوسط القرية التى تنذرهم يوميًا بإمكانية حصد أرواح أبنائهم وتحقيق كوارث إنسانية، بسبب وقوع العديد من الحوادث.





قال المواطن أحمد عبدالغفار عبدالسلام في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : قرية 6 بها مجمع معاهد أزهرية يجمع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بنين وبنات، وتوجد أمامه ترعة تمر بها مياه صرف صحى من مياه بحر البقر وتتوسط القرية، وتنبعث منها روائح كريهة لا تطاق، وقام الأهالى بعمل كوبرى الخشب والتراب ليستطيع التلاميذ تخطى الترعة ليصلوا مجمع المعاهد، وهذا الكوبرى غير أمن ويتساقط الطلاب عند عبوره صباحًا، وعند الخروج من المجمع" .





وأضاف: "يقع بسببها العديد من الحوادث، خاصة من الأطفال نتيجة الوقوع فيها، مشيرا الى غرق أخيه الأصغر وقع و فضلنا 4 ساعات ندور عليه ولقناه في الترعة".

وأشار: "الترعة تحولت إلى مقلب للقمامة تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة، وأمراض للمواطنين، ما تسبب في خطورة شديدة على صحة وأرواح الأهالى، وتحتوى على أنواع مختلفة من المخلفات ومقلب للنفايات، الأمر الذى تسبب فى تلوث مياهها وتعود على أهل القرية بالأمراض والأوبئة".





واختتم المواطن استغاثته مناشدًا وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد حياة العديد من المواطنين والموافقة على ردم الترعة.





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