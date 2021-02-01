برلماني: الدولة تعمل على إعادة السياحة لوضعها الصحيح.. وانتعاشها ينعش الاقتصاد

علّق النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها اليوم بشأن استكمال خطة الدولة في متابعة الأنشطة والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار، قائلًا" القطاع السياحي أبرز القطاعات التي حدث بها طفرة حقيقة من أجل تحقيق عائد اقتصادي يتناسب مع قيمة الدولة سياحيًا" .









أوضح "مسعود"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن تخطو خطوات متتالية في كافة القطاعات للوصول لأفضل مكانة اقتصاديًا وسياسيًا وسياحيًا، لافتًا إلى أن الدولة نجحت في في استعادة الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي مما جعلها تسعى للاستعادة الوجهة السياحية أيضًا.









وأضاف عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي اليوم بشأن مواصلة العمل في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي والأثري على مستوي الجمهورية تؤكد ذلك، مشيرًا إلى أن جهود وزارة السياحة والاثار خلال الفترة الماضية أدت لاختيار مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية الآمنة في الفترة السابقة وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا.





وقال، إن الدولة قامت خلال العام الماضي فقط بإعادة تصنيف الفنادق، بالإضافة لتدشين المبادرات التي تسعى لتحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج، منوهًا إلى أن الفترة المقبلة سوف يزداد الاقبال على مصر أكثر من قبل السائحين.









يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.





وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة "الأنشطة والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار"





ووجه الرئيس بمواصلة العمل في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي والأثري على مستوي الجمهورية بالتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، في إطار استراتيجية الدولة لاستعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية المصرية، ولإبراز ما تذخر به مصر من إرث ثقافي وحضاري عبر العصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية، خاصةً في القاهرة الكبرى ذات الإمكانات التاريخية العريقة والمتنوعة، لتكون بمثابة متحف مفتوح بطابع جمالي ومنظم على غرار العواصم العالمية الكبرى.