فيديو جراف.. من هو محمد سنكفولا الذي كان وش السعد على هنيدي؟

خلال أحد فصول المسرحية، قدم محمد هنيدي دور المطرب محمد سنكفولا، وهو من أشهر الأدوار التي ارتبط اسم محمد هنيدي بها، حيث كان يحيي حفل زفاف شريف منير على أنه مطرب لكنه فاجأ الجمهور بدخوله على المسرح بـ "البيجامة".
مسرحية ألابندا عرضت في عام 1998 كانت تضم لفيفا من المواهب الفنية الشابة، التي أثقلت المسرحية وأعطتها الخلود في أذهان وقلب الجمهور حتى الآن.
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ولمزيد من التفاصيل حول من هو محمد سنكفولا الذي كان وش السعد على هنيدي؟