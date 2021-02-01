محسن النعماني: عقيدة مصر تقوم على تحقيق أمنها القومي من خلال الأمن الإقليمي ..فيديو

كشف اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، عن أهمية افتتاح المنتدى العربي الاستخباراتي في التصدي للإرهاب الذي يستغل الثغرات لدى بعض الدول في توجيه ضرباته.





وأضاف محسن النعماني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولي" المصرية، العالم العربي عانى خلال الفترة السابقة من العديد من الضربات الإرهابية، لافتًا إلى أن مصر صاحبة الدعوة إلى تجميع الصفوف لمواجهة الإرهاب .





وأوضح محسن النعماني ، أن أ أنواع التنسيق هو التنسيق المخابراتي لأنه جهاز معلوماتي، والتنسيق بين جميع أجهزة الدول العربية من شأنه الدفاع عن الأمن الإقليمي في المنطقة العربية. علىالأمنالإقليمي





وتابع أن العقيدة المصرية تقوم على أن أمنها القومي يتحقق من خلال الأمن الإقليمي .



