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بين الناس

أهالي قوص فى قنا لوزير النقل: حياتنا في خطر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:03 ص
صدى البلد
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وسام مختار
دماء ودموع المواطنين البسطاء بسبب أزمة المزلقان العشوائى بقوص جنوب قنا، والتي يعتبرها أهالي القرية كارثتهم اليومية، وذلك بسبب حوادث القطارات والإهمال الذى تسبب فى وقوع حوادث وتعرض المواطنين للموت بشكل مستمر.

ويقول حسين نبيل فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "بين الناس": إن المزلقان يحتاج إلى إعادة الهيكلة من جديد لأنها تهالكت بسبب عدم صيانتها منذ سنوات، وأنها توجد فى مناطق مزدحمة بالسكان، مطالبا بتجهيز المزلقان ببوابات إلكترونية حفاظا على أرواح الأبرياء.

وأضاف: أن هذا المزلقان عرف بين الأهالى بمزلقان (الموت) نظرا لكثرة الحوادث عليه والتى تؤدى إلى وفاة العديد من أبناء المركز والقرى المجاورة دهسًا تحت عجلات القطارات.

وأشاروا : إلى أن هيئة السكة الحديد لم توفر وسائل الامان، وفى حالة وقوع الحوادث يكون المتهم الأول عامل المزلقان، رغم عدم وضع الهيئة حواجز حديدية، مطالبًا المسئولين العمل على حل هذه الشكوى وتطوير المزلقانات العشوائية حفاظًا على حياة المواطنين ووقف نزيف الدماء.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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