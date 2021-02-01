البحوث الفلكية يكشف علاقة تكرار أيام الأسبوع 4 مرات هذا الشهر بالجيوب الفضية.. تفاصيل

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق بالمعهد ، عن ظاهرة تكرار كل يوم من أيام الأسبوع أربع مرات خلال هذا الشهر في هذا العام مما أثار تساؤل الكثيرين.
وأوضح "تادرس" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذا الموضوع ليس له علاقة بالظواهر الفلكية ولا "بالجيوب الفضية"، فهي لا تعد ظاهرة ، وإنما متعلقة بالتقويم، وهذا الأمر طبيعي الحدوث، لافتًا إلى أن شهر فبراير لا يأتي 29 يوم إلا في "السنة الكبيسة".
وسميت "الجيوب الفضية" وفقًا للتقويم الصيني لأن الصينيين كانوا يختصونها بعدد أيام إجازات نهاية الأسبوع خاصة يومي السبت والأحد ، فتصبح خمس أجازات بدلا من أربع .
وقال إن الشهور التي كان يأتي بها إجازات نهاية الاسبوع خمس مرات أي (عشرة أيام بدلا من ثمانية) كانوا يعتبرونها شهور مميزة ، ولذلك كان من يكتشف هذا ويخبر الناس به كانوا يعطونه ما في جيوبهم من النقود (الفضية) ، لذلك كانت تمتلئ جيوب من أشاع هذا الخبر بالنقود الفضية .
وذكر أن تكرار هذه كل 823 سنة كما يعتقد البعض وفقًا للتقويم الصيني ليست صحيحة ، وهذا يحدث في بعض الأحيان بالصدفة البحتة وليس دليلًا على حدوث شيئ أو ظاهرة معينة .
وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هناك مرورًا للكويكب "فيستا" من جانب القمر اليوم الاثنين الموافق 1 من شهر فبراير الجاري .
ويبعد هذا الكويكب 3.98 درجة جنوبًا عن مركز القمر ، لافتًا إلى أنه سيمر بمسافة آمنة دون التسبب في أي مشكلات ، منعا لإثارة القلق لدى الكثيرين .