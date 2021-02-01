ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

البحوث الفلكية يكشف علاقة تكرار أيام الأسبوع 4 مرات هذا الشهر بالجيوب الفضية.. تفاصيل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:27 م
القومى للبحوث
القومى للبحوث
Advertisements
احمد الشاهد
كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق بالمعهد ، عن ظاهرة تكرار كل يوم من أيام الأسبوع أربع مرات خلال هذا الشهر في هذا العام مما أثار تساؤل الكثيرين.
وأوضح "تادرس" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذا الموضوع ليس له علاقة بالظواهر الفلكية ولا "بالجيوب الفضية"، فهي لا تعد ظاهرة ، وإنما متعلقة بالتقويم، وهذا الأمر طبيعي الحدوث، لافتًا إلى أن شهر فبراير لا يأتي 29 يوم إلا في "السنة الكبيسة". 
  وسميت "الجيوب الفضية" وفقًا للتقويم الصيني لأن الصينيين كانوا يختصونها بعدد أيام إجازات نهاية الأسبوع خاصة يومي السبت والأحد ، فتصبح خمس أجازات بدلا من أربع . 

وقال إن الشهور التي كان يأتي بها إجازات نهاية الاسبوع خمس مرات أي (عشرة أيام بدلا من ثمانية) كانوا يعتبرونها شهور مميزة ، ولذلك كان من يكتشف هذا ويخبر الناس به كانوا يعطونه ما في جيوبهم من النقود (الفضية) ، لذلك كانت تمتلئ جيوب من أشاع هذا الخبر بالنقود الفضية . 

وذكر أن تكرار هذه كل 823 سنة كما يعتقد البعض وفقًا للتقويم الصيني ليست صحيحة ، وهذا يحدث في بعض الأحيان بالصدفة البحتة وليس دليلًا على حدوث شيئ أو ظاهرة معينة . 

وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هناك مرورًا للكويكب "فيستا" من جانب القمر اليوم الاثنين الموافق 1 من شهر فبراير الجاري . 

ويبعد هذا الكويكب 3.98 درجة جنوبًا عن مركز القمر ، لافتًا إلى أنه سيمر بمسافة آمنة دون التسبب في أي مشكلات ، منعا لإثارة القلق لدى الكثيرين .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لم تحدث منذ مئات السنين| البحوث الفلكية: اقتران كوكبي زحل والمشتري خلال غروب اليوم

اقتران القمر والزهر.. سماء القاهرة تشهد ظاهرة فلكية جديدة الاثنين

البحوث الفلكية تكشف حقيقة اختفاء القمر من السماء طوال الليل.. غدا ‏

ظاهرة فلكية جديدة نشهدها في سماء القاهرة.. اليوم

القومي للبحوث الفلكية: أفضل وقت لمشاهدة عطارد اليوم

القومي للبحوث الفلكية: بدر الذئب في أقصى لمعان له .. غدًا

ترشيحاتنا

مناورات عسكرية لمدة شهر.. الصين تستعد للحرب مع هذه الدولة

عندما فضحت سيارة النبيل عماد حقيقة أحمد مظهر.. اعرف قصتها.. صور

توب مكشوف.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

وزيرة التضامن: صرف 100 جنيه شهريًا نقاطا إضافية على السلة الغذائية التموينية بشرطين

الإخوان عندهم حرقان.. أحمد موسى يدافع عن أحمد مكي وكريم عبد العزيز بسبب الاختيار 2

بعد ارتفاع الإصابات.. توجه عاجل من السعودية بشأن مخالفي إجراءات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة.. موديل 2021

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل

دليل ألوان دم الدورة الشهرية المختلفة.. وماذا تكشف عن صحتك؟