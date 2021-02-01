البحوث الفلكية يكشف علاقة تكرار أيام الأسبوع 4 مرات هذا الشهر بالجيوب الفضية.. تفاصيل

وسميت "الجيوب الفضية" وفقًا للتقويم الصيني لأن الصينيين كانوا يختصونها بعدد أيام إجازات نهاية الأسبوع خاصة يومي السبت والأحد ، فتصبح خمس أجازات بدلا من أربع .





وقال إن الشهور التي كان يأتي بها إجازات نهاية الاسبوع خمس مرات أي (عشرة أيام بدلا من ثمانية) كانوا يعتبرونها شهور مميزة ، ولذلك كان من يكتشف هذا ويخبر الناس به كانوا يعطونه ما في جيوبهم من النقود (الفضية) ، لذلك كانت تمتلئ جيوب من أشاع هذا الخبر بالنقود الفضية .





وذكر أن تكرار هذه كل 823 سنة كما يعتقد البعض وفقًا للتقويم الصيني ليست صحيحة ، وهذا يحدث في بعض الأحيان بالصدفة البحتة وليس دليلًا على حدوث شيئ أو ظاهرة معينة .





وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هناك مرورًا للكويكب "فيستا" من جانب القمر اليوم الاثنين الموافق 1 من شهر فبراير الجاري .





ويبعد هذا الكويكب 3.98 درجة جنوبًا عن مركز القمر ، لافتًا إلى أنه سيمر بمسافة آمنة دون التسبب في أي مشكلات ، منعا لإثارة القلق لدى الكثيرين .

وأوضح "تادرس" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذا الموضوع ليس له علاقة بالظواهر الفلكية ولا "بالجيوب الفضية"، فهي لا تعد ظاهرة ، وإنما متعلقة بالتقويم، وهذا الأمر طبيعي الحدوث، لافتًا إلى أن شهر فبراير لا يأتي 29 يوم إلا في "السنة الكبيسة".