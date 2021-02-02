ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة فورية لمخالفات إنشائية داخل نادي المهندسين في الإسكندرية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:12 ص
إزالة فورية لمخالفات
إزالة فورية لمخالفات إنشائية
Advertisements
أحمد بسيوني

شن حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة برئاسة اللواء عبدالله سحلول، حملة إزالة فورية لمخالفات إنشائية أُقيمت داخل نادي المهندسين في سابا باشا بدون ترخيص.


تأتي المنشآت عبارة قطعتين الأولى؛ عبارة عن مباني بالطوب الأحمر على مساحة تبلغ ٢٨٨م على يسار مدخل جراج النادي، أما الآخرى فهي عبارة عن برجولة خشبية على مساحة تبلغ ٨٥٢ متر على لسان البحر.


أقرأ أيضًا:

نائب محافظ الإسكندرية: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف إلى تطوير حياة المواطنين


جاءت الحملة بمشاركة سكرتير عام الحي ومدير عام الإدارة الهندسية ومدير التنظيم والمهندس المختص ووحدة الإزالة الفورية بالحي.


يأتي هذا تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بفرض الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بإيقاف كافة أعمال البناء وإيقاف المخالفات في المهد.


وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كل التعديات على أراضي أملاك الدولة.


يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

 

إزالة فورية لمخالفات إنشائية داخل نادي المهندسين في الإسكندرية
إزالة فورية لمخالفات إنشائية داخل نادي المهندسين في الإسكندرية
إزالة فورية لمخالفات إنشائية داخل نادي المهندسين في الإسكندرية
إزالة فورية لمخالفات إنشائية داخل نادي المهندسين في الإسكندرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. إيقاف أعمال بناء مخالف بأحياء محافظة الإسكندرية

حملات لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة بالإسكندرية

إزالة عقار في حي غرب.. الإسكندرية تواصل محاربة البناء المخالف

من بينها 3.5 فدان.. حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في الإسكندرية

التصدي لأعمال البناء فى المهد.. الإسكندرية تواصل تكثيف حملاتها ضد العقارات المخالفة

إزالة عقارين مخالفين بمحافظة الإسكندرية .. شاهد

ترشيحاتنا

أول تعليق من سيف الدين الجزيري بعد الانضمام لـ الزمالك

العثور على شيك بملايين الدولارات خلال مداهمة خلية إرهابية.. شاهد

الصحة: إصابات كورونا تعاود الارتفاع والوفيات تنخفض إلى 44 حالة

دراسة: عرض غريب على اللسان يؤكد الإصابة بفيروس كورونا

وزير التعليم العالي يعلن تفاصيل مشروعات تطوير الجامعات بتكلفة 35 مليار جنيه.. فيديو

مناورات عسكرية لمدة شهر.. الصين تستعد للحرب مع هذه الدولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة.. موديل 2021

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل

دليل ألوان دم الدورة الشهرية المختلفة.. وماذا تكشف عن صحتك؟