إزالة فورية لمخالفات إنشائية داخل نادي المهندسين في الإسكندرية

شن حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة برئاسة اللواء عبدالله سحلول، حملة إزالة فورية لمخالفات إنشائية أُقيمت داخل نادي المهندسين في سابا باشا بدون ترخيص.





تأتي المنشآت عبارة قطعتين الأولى؛ عبارة عن مباني بالطوب الأحمر على مساحة تبلغ ٢٨٨م على يسار مدخل جراج النادي، أما الآخرى فهي عبارة عن برجولة خشبية على مساحة تبلغ ٨٥٢ متر على لسان البحر.





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جاءت الحملة بمشاركة سكرتير عام الحي ومدير عام الإدارة الهندسية ومدير التنظيم والمهندس المختص ووحدة الإزالة الفورية بالحي.





يأتي هذا تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بفرض الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بإيقاف كافة أعمال البناء وإيقاف المخالفات في المهد.





وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كل التعديات على أراضي أملاك الدولة.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.