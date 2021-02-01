مؤسسة أمهات مصر المعيلات: قوانين الأسرة قديمة ولا تواكب الأوضاع الحالية

أكدت نرمين أبو سالم، مؤسس مجموعة "أمهات مصر المعيلات"، أن قضايا الأمهات المعيلة قضية شائكة تتطلب مزيدا من الاهتمام كما أن قانون الأسرة يتعلق بالأمن القومي لأنه متعلق بمصير أطفال يشكلون أجيال المستقبل، مشيرة إلى أن قوانين الأسرة في مصر منذ 120 سنة ولا تتواكب مع تطورات الوضع فى مصر.





وأوضحت نرمين أبو سالم، فى لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن قوانين الأسرة لا تتواكب مع التعقيدات فى الأسرة المصرية خاصة مع تطورات المشاكل وقضايا الأسرة التي ظهرت مؤخرا فى المجتمع.





وتابعت: "بقالنا 5 سنين بنشتغل وفى آلاف الحالات من معاناة الأمهات المعيلات وأكثر حاجة صعبة على أى أم أكثر من صعوبة فى الصرف على أولادها أن أم يتعرض أبناءها للخطف، وفجأة متلقيش أبناءها"، مشددة على ضرورة حل أزمة قانون الأسرة لأن القانون خطير.



