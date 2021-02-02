غدا.. تسليم خط موبايل بالمجان لطالبات بنات عين شمس

قالت الدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات بـ جامعة عين شمس، إنه على جميع الطالبات اللاتي تقدمن بأبحاث اجتماعية من الفرق الأربعة للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ التوجه إلى منفذ المصرية للاتصالات، والذي سيتواجد داخل الكلية يوم الأربعاء الموافق ٣/ ٢ /٢٠٢١ ( فقط) وذلك من الساعة ٩ صباحا وحتى ٢ ظهرا ومن تجد اسمها؛ ستتسلم "خط موبايل مجاني" عبر البطاقة الشخصية، علما بأن منفذ المصرية للاتصالات متواجد باقي الأيام في الحرم الجامعي بالعباسية.
وأكدت الدكتورة رقية خلال تصريحاتها لصدى البلدإن التعليم خلال الفصل الدراسي الأول اعتمد على النظام الهجين، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بُعد"، موضحة أن الكلية ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء بشأن تأجيل الامتحانات وإعلان الجداول في أول فبراير.
وأشارت إلى أهمية نظام "موودل" لسير العملية التعليمية، مشيرًة إلى أنه تم تفعيله بشكل كامل، وتفعيل 30 بريدا إلكترونيا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى إيميلات هيئة أعضاء التدريس.
وأكدت عميد كلية البنات أنه يتم رفع جميع المحاضرات بشكل مستمر وفعال عبر نظام موودل الذي أثبت أهميته خلال الفترة الحالية.
وفي سياق آخر شارك اليوم ٥٠ طالبا كدفعة أولى من مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس (سمعي- حركي- بصري) برئاسة ا. د رنا الهلالي مدير المركز في البرنامج التدريبي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والمقدم كمنحة مجانية من مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة، حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة شهرين ويتضمن التدريب علي برامج Office - Windows، صيانة الحاسب الآلي والهاتف المحمول والتسويق عبر الهاتف وذلك بمرافقة ا. داليا محمد امين المركز، ا. احمد صلاح.
جدير بالذكر أنه تم افتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس منذ ديسمبر الماضي بهدف تصحيح مفهوم الدمج بحيث تصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب اعاقته مما يجعله مطلوبا بالفعل بسوق العمل وكذلك دعم وتعزيز التعليم الدامج للطلاب ذوي الإعاقة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة داخل الجامعة.