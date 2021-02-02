غدا.. تسليم خط موبايل بالمجان لطالبات بنات عين شمس

قالت الدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات بـ جامعة عين شمس، إنه على جميع الطالبات اللاتي تقدمن بأبحاث اجتماعية من الفرق الأربعة للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ التوجه إلى منفذ المصرية للاتصالات، والذي سيتواجد داخل الكلية يوم الأربعاء الموافق ٣/ ٢ /٢٠٢١ ( فقط) وذلك من الساعة ٩ صباحا وحتى ٢ ظهرا ومن تجد اسمها؛ ستتسلم "خط موبايل مجاني" عبر البطاقة الشخصية، علما بأن منفذ المصرية للاتصالات متواجد باقي الأيام في الحرم الجامعي بالعباسية.







وأكدت الدكتورة رقية خلال تصريحاتها لصدى البلدإن التعليم خلال الفصل الدراسي الأول اعتمد على النظام الهجين، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بُعد"، موضحة أن الكلية ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء بشأن تأجيل الامتحانات وإعلان الجداول في أول فبراير.





