جامعة حلوان تحسم الأمر: الامتحانات في موعدها .. الاهتمام بالإجراءات الاحترازية على رأس الأولويات .. وتوزيع كمامات ومعقمات على باب اللجان

عميد صيدلة حلوان:

امتحان منتصف على ثلاث مراحل

عميد تجارة حلوان:

زيادة مداخل ومخارج لجنة الامتحان لمنع التكدس والزحام

عميد طب حلوان:

توزيع كمامات ومعقمات على باب لجان الامتحانات





تبدأ كليات جامعة حلوان الاستعداد لإقامة امتحانات منتصف العام الدراسي الفصل الدراسي الأول العام الدراسي الجامعي 2020 /2021 وذلك بعد أن جاءت تأكيدات المجلس الأعلى للجامعات بإقامة الامتحانات فى موعدها المحدد بعد إجازة منتصف العام الدراسي ونستعرض لكم استعدادات الكليات فى امتحانات منتصف العام.





من جهته، قال الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، إن الكلية مستعدة لإقامة امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 فى موعدها كما قررها المجلس الأعلى للجامعات وأنه قد تم الانتهاء من إعداد الجداول ومواعيدها لجميع فرق الكلية المختلفة.





وأوضح الدكتور صلاح فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الكلية قد اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية فقامت الكلية بتقليل إعداد الطلاب داخل لجان الامتحانات وذلك فى حرص الكلية على تطبيق جميع قواعد التباعد الاجتماعي و لمراعة تخفيف الكثافات كما قامت الكلية إيضآ بزيادة إعداد لجان الامتحانات وذلك لاستيعاب جميع الطلاب بدون حدوث زحام ولمنع حدوث أى تكدس أو زحام قررت الكلية إيضآ زيادة إعداد المداخل والمخارج من لجان الامتحان





وأضاف أن الكلية قامت بتقسيم أعداد الطلاب على ثلاث فترات على مدار اليوم وذلك بسبب عدد الطلاب الكبير المتواجد فى الكلية وكل هذة الاجراءات ضمن خطة الكلية والجامعة لتصدي ولمواجهة فيروس كورونا حتى تمر فترة الامتحانات بسلام على جميع الطلاب والعاملين بالجامعة





وأكد الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، أن الكلية تستعد لإجراء امتحانات منتصف العام الدراسي الفصل الدراسي الأول 2020/2021 وسط أجواء من الإجراءات الاحترازية الكبيرة والمشددة، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات باتخاذ جميع التدابير الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان الجداول النهائية خلال أيام عبر الصفحة الرسمية للكلية على مواقع التواصل الاجتماعي.





وطلب الدكتور سامح سرور الطلاب بضرورة الالتزام بتعليمات بشأن الاجراءات الاحترازية والوقائية من أرتداء الكمامة وعدم خلعها نهائيآ فى أثناء تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات والكلية وأشار ان الكلية سوف يتم توفير مطهرات امام لجان الامتحانات لتعقيم الطلاب قبل الدخول الى اللجنة.





وونوه الدكتور سرور أن عملية التعقيم والتطهير تتم بشكل دورى فى الكلية وأن لجان الامتحانات يتم التطهير والتعقيم بها قبل وبعد الامتحانات وذلك لتلاشى أى إصابات بفيروس كورونا.





ومن جانبه قال الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب ان الكلية تقوم بتوفير كمامات ومعقمات على أبواب لجان الامتحانات التطهير والتعقيم الطلاب وذلك لزيادة إمان الطلاب والتأكيد على سلامة الطالب قبل الدخول الى لجان الامتحانات.



