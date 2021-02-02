بمعالج يصدر لأول مرة.. تسريبات تكشف إمكانات هواتف Redmi K40 قبل إطلاقها بأيام

ذكرت تقارير أن شركة شاومى الصينية، ستطلق هواتف Redmi K40 والتى تصدر تحت علامتها الفرعية Redmi ، ستعمل بمعالج يصدر لأول مرة مع هواتف الفئة المتوسطة، وهو معالج Snapdragon 775G .





وبحسب موقع Gizmochina فإنه على عكس التسريبات السابقة ستصدر هواتف Redmi K40 بمعالج من الفئة المتوسطة يصدر لأول مرة، بعدما كان قد أشيع أنها ستصدر بمعالج Snapdragon 888 لفئة الهواتف الرائدة والذى يعتبر أفضل معالج لهواتف الأندرويد حتى الآن.





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و تأتى هواتف Redmi K40 بشاشة كبيرة 6.5 بوصة، من نوع OLED ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وهو معدل متميز للغاية حيث نادرا ما يأتى مع هواتف الفئة المتوسطة، بالإضافة إلى نوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، والتى ستصدر بآلية منبثقة.





وتقدم الكاميرا الأساسية فى هواتف Redmi K40 بدقة 108 ميجا بيكسل مع مستشعر Samsung HM2 من شركة سامسونج، مثل كاميرا هاتف مثل هاتف Redmi Note 9 Pro ، وعدسة من نوع periscope ، مع تقريب بصرى X 12 وX 120 .



