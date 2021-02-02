ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بمعالج يصدر لأول مرة.. تسريبات تكشف إمكانات هواتف Redmi K40 قبل إطلاقها بأيام

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:02 ص
تسريبات تكشف إمكانات
تسريبات تكشف إمكانات هواتف Redmi K40
Advertisements
ندى على
ذكرت تقارير أن شركة شاومى الصينية، ستطلق هواتف Redmi K40 والتى تصدر تحت علامتها الفرعية Redmi ، ستعمل بمعالج يصدر لأول مرة مع هواتف الفئة المتوسطة، وهو معالج  Snapdragon 775G . 

وبحسب موقع Gizmochina فإنه على عكس التسريبات السابقة ستصدر هواتف Redmi K40 بمعالج من الفئة المتوسطة يصدر لأول مرة، بعدما كان قد أشيع أنها ستصدر بمعالج Snapdragon 888 لفئة الهواتف الرائدة والذى يعتبر أفضل معالج لهواتف الأندرويد حتى الآن. 


و تأتى هواتف Redmi K40 بشاشة كبيرة 6.5 بوصة، من نوع OLED ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وهو معدل متميز للغاية حيث نادرا ما يأتى مع هواتف الفئة المتوسطة، بالإضافة إلى نوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، والتى ستصدر بآلية منبثقة.

وتقدم الكاميرا الأساسية فى هواتف Redmi K40 بدقة 108 ميجا بيكسل مع مستشعر  Samsung HM2 من شركة سامسونج، مثل كاميرا هاتف مثل هاتف Redmi Note 9 Pro ، وعدسة من نوع periscope ، مع تقريب بصرى X 12 وX 120 .  

وتحتوى هواتف Redmi K40  على بطارية سعة 4820 مللى أمبير فى الساعة ، إلا أن السعة الفعلية لها من المقرر أن تكون 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاومى تكشف عن تحفتها الجديدة للهواتف المتوسطة Redmi K40 .. مواصفات

شاهد.. أول صور لتحفة شاومي القادمة هواتف Redmi K40 .. مواصفات

بشاشة منحنية وزجاج واق.. صور جديدة تكشف قدرات هواتف Xiaomi Mi 11

تسريبات تكشف حصول هواتف Redmi K40 على معالج Snapdragon 888

شاومى تؤكد حصول هاتف Redmi K40 على أفضل معالج فى 2021 .. سعر ومواصفات

شاومى تصدم مستخدميها..هواتف Redmi Note 10 بدون شواحن

ترشيحاتنا

تسجيل صوتي يكشف مفاجأة حول وفاة مارادونا

الأمن فتح الدائري .. آخر المستجدات فى أزمة عقار فيصل المحترق

صبري: ديانج وحمدي فتحي الأفضل لقيادة وسط ملعب الأهلي أمام الدحيل

أخبار العالم.. بايدن يهدد بعقوبات على ميانمار.. والصحة العالمية تعلن نبأ سارا بشأن كورونا

كيف أخرج زكاة المال على ذهب زوجتي ؟.. الإفتاء تجيب

الإخوان عندهم حرقان.. أحمد موسى يدافع عن أحمد مكي وكريم عبد العزيز بسبب الاختيار 2

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول مطار في العالم للسيارات الطائرة.. تفاصيل

لأول مرة .. ظهور فورد اكسبديشن 2022 الجديدة

شاهد.. فورد مافريك 2022 تظهر قبل الكشف الرسمي عنها