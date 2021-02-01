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أخبار العالم

استقالة 9 من كبار مسئولي الصحة العامة في نيويورك

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:29 م
حاكم نيويورك
حاكم نيويورك
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على صالح
ترك تسعة من كبار مسئولي الصحة العامة في ولاية نيويورك وظائفهم وسط جائحة كورونا كوفيد 19 وسط تقارير عن الحاكم أندرو كومو يعلن الحرب على إدارته الصحية.

واستقال تسعة من كبار المسئولين الصحيين على الأقل أو تقاعدوا أو غادروا لتولي وظائف حكومية أخرى في الأشهر الأخيرة.

وتأتي موجة المغادرين في الوقت الذي أصبح فيه مسئولو الصحة قلقين بشكل متزايد بشأن تهميشهم وعدم احترامهم وسط الأزمة الصحية المستمرة، حسبما ذكرت مصادر من داخل الوزارة لصحيفة نيويورك تايمز.

وتقول المصادر إن المسؤولين قد أبلغوا عن مخاوفهم بشأن كومو وكيف كان هو الشخص الذي وضع الكثير من سياسة الوباء واللقاحات في جميع أنحاء الولاية.

وفي وقت سابق من الوباء، قال المسؤولون إنهم لن يعرفوا سوى التغييرات الرئيسية في سياسة  كوفيد 19 حيث أعلنها كومو خلال إحاطاته الصحفية اليومية، بما في ذلك القواعد الجديدة لتناول الطعام في الأماكن المغلقة والقيود المفروضة على التجمعات الاجتماعية في جميع أنحاء الولاية.

ويقولون أيضًا إنه في الآونة الأخيرة، رفض استخدام الخطط الحالية التي طورتها الإدارة بالتنسيق مع إدارات الصحة المحلية حول أفضل السبل لطرح لقاح كوفيد 19.

ويزعم المسؤولون أنهم فوجئوا بخطة كومو لطرح اللقاح في الغالب من خلال أنظمة المستشفيات الكبيرة.

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