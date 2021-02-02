لمنع التحرش .. هل تؤيد وضع كاميرات مراقبة في المواصلات





وتوجهت عدسة صدى البلد بسؤال المواطنين عن ارائهم بوضع كاميرات مراقبة في وسائل النقل والمواصلات لصد التحرش .





في البداية قال على السيد،إن ظاهرة التحرش تتقلص بوجود حملات التوعية الإعلامية وفرض عقوبات صارمة على المتحرشين ووجود كاميرات في المواصلات العامة سوف يحد من المشكلة.





وأوضح محمد سمير المتحرش بطبيعته يكون جبانًا ويخاف المواجهة ويتحرش في الخفاء بالضعفاء وعلى كل إمرأه ورجل التصدى لهذا الفعل الخسيس ولا يخافون من المواجهة وفضح المجرم وإدانته.





وأكمل علاء ياسر أن وجود كاميرات في وسائل النقل ستجعل المتحرش يتراجع عن ما يفعله، وإن كان لا يوجد عنده مراجعة أخلاقية لذاته ،بهذه التقنية سوف يخاف من مراجعة القانون له ومعاقبته على فعلته،وسيُقضي عليهم بالتدريج بفرض العقوبات و الغرامات.

ناشدت النائبة " أمل سلامة"، بضرورة تركيب أجهزة كاميرات مراقبة في كافة أنواع المركبات مما يضمن تسجيل واقعة التحرش كاملة وعدم الإحتياج إلي شهود لكي يتم الإثبات وذلك لأن هناك حالات كثيرة تعرضت للتحرش ولم يسعفها أحد بإدلاء شهادته مما يسبب أضرار نفسية علي الضحية لعدم تمكينها من الحصول علي حقها.