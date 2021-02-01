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ضحية لمستريح المنيا: وعدنا بالحصول على 15 ألف جنيه شهريا عن كل 100 ألف .. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:41 م
ضحايا مستريح المنيا
ضحايا مستريح المنيا
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محمود محسن
قال محمد الحنبولي أحد ضحايا مستريح محافظة المنيا، إنه وعد الضحايا بالحصول على 15 ألف جنيه في الشهر عن كل 100 ألف جنيه، مؤكدا أنه لم يحصل على العائد سوى على شهر واحد فقط.

وأضاف الحنبولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن العديد ممن وقعوا على  الإيصالات يخشون من تقديم بلاغات مشيرا إلى أنه لم يراهم احد وهم يوقعون الايصالات.

وتابع  أنه أعطى مستريح المنيا 100 ألف جنيه، بسبب ترويج الشيخ حمدي وهو شخص ملتحي أحد أعضاء اللجنة العرفية لما رآه عند الشيخ حسين.

وأشار الحنبولي إلى أنه قام هو وزوجته بالإمضاء على ايصالات بالبنوك مؤكدا انهم غير قادرين على السداد.
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