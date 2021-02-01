أخبار التوك شو: وزير التعليم العالي يصارح المصريين بحقيقة وضع كورونا في مصر.. أحمد موسى يكشف علاقة الإخوان بعقار فيصل المحترق.. أنوشكا تكشف حقيقة إصابة يحيى الفخراني بـ كورونا

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين نعرض لكم أبرزها :









قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنه تم رصد مشكلة عقار فيصل المشتعل منذ أيام؛ موضحا أن النيابة الإدارية تحقق في كيفية بناء هذا البرج بالبناء المخالف بوجود مخزن ومصنع دون ترخيص داخل الكتلة السكنية .









قال الإعلامي أحمد موسى، إن عقار فيصل المشتعل تم بناؤه في عهد الجماعة الإرهابية، مرددا «الجماعة تحكم.. والمخالفات والإرهاب في مصر ليل نهار».









قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إننا الآن في مصر نقارن أنفسنا بتعاملنا مع الموجة الأولى من فيروس كورونا، مؤكدا أننا استطعنا حصر أعداد الإصابات في الموجة الأولى وصرحنا في بداية الموجة الثانية أننا قادرون على التعامل معها لأنها بدأت في العالم قبل أن تأتي إلينا.









قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع تطوير مشروع تطوير قري الريف والصعيد أهم مشروع في تاريخ مصر لأنه يخدم حوالي 58 مليون مصري؛ مرددا: «كنت بتكلم مع صديق قال لي لو الرئيس السيسي معملش حاجة غير المشروع كده يبقى كفاية علينا».









قال الدكتور رزق أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث، إن فيروس "نيباه" غير موجود في مصر، ولكن خفاش الفاكهة المتسبب في انتشاره موجود في مصر منذ زمن طويل.









علق الإعلامي تامر أمين، على حريق عقار بمنطقة فيصل بجوار الطريق الدائري، قائلًا "القصة بدأت بحريق في مخزن في الدور الأرضي من العمارة والمخزن به أحذية وجلود".









نفت الفنانة أنوشكا إصابة الفنان يحيى الفخراني بفيروس كورونا، منوهة بأن حياة أي الفنان يصدر كل يوم عنها العديد من الشائعات، مشيرةً إلى أن الفنانة رنا الرئيس أصيبت بالفيروس وأعلنت إصابتها.









كشف المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، تفاصيل فتح تحقيق من قبل الهيئة بخصوص عقار فيصل المحترق الذي نشب فيه حريق ضخم.









قالت الدكتور نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث الإكلينيكية: إن وزارة الصحة ترصد بيانات المصابين وأعداد الإصابات وتحورات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبعد رصد التحورات وجب أن يتم مراجعة بروتوكول علاج المصابين بالفيروس من أجل إضافة بعض الأدوية.









أكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية أنه تم فتح تحقيق عاجل في ملف عقار الدائري المحترق بالكامل، مؤكدا أنه سيتم طرح تساؤلات عديدة كيف تم إنشاؤه وكيف استلم السلامة الإنشائية ووجود المخازن الخاصة وأين كان دور المسئولين والمشرفين على ذلك.















