جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول التفكير الإبداعي.. 16 الجاري

ونوهت إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان على الراغبين بالاشتراك بهذه الدورات بسرعة تسجيل اسمائهم بها ويتم ذلك اون لاين عبر موقع الجامعة ، وأشار مسئولو المركز الى انه على الراغبين بالاستفسار عن الدورات الجديدة متابعة الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.