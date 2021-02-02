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تعليم

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول التفكير الإبداعي.. 16 الجاري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر فبراير 2021  تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حيث يهدف المركز الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

ومن هذه الدورات دورة حول التفكير الإبداعي وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء  16-17 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين تنفيذا للاجرائات  الاحترازية  من كورونا حفاظا على سلامتهم . 

ونوهت إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان على الراغبين بالاشتراك بهذه الدورات بسرعة تسجيل اسمائهم بها ويتم ذلك اون لاين عبر موقع الجامعة ، وأشار مسئولو المركز الى انه على الراغبين بالاستفسار عن الدورات الجديدة متابعة الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 
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