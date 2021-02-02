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هيئة الأوقاف: 144.5 مليون جنيه إيرادات يناير 2021

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:47 ص
هيئة الأوقاف
هيئة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
حققت هيئة الأوقاف المصرية، رقمًا قياسيًا جديدًا في الأرباح والإيرادات للشهر الثامن على التوالي، ووصلت إيرادات شهر يناير 2021 (144.5) مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 30 مليون جنيه عن أعلى شهر مماثل سابق.
 
وقالت الوزارة فى بيان لها إن إجمالي ما تم تحصيله في السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي من الإيرادات والأرباح بلغ 946 مليون جنيه بزيادة قدرها 163 مليونا عن نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة تقدر بـ 20.8% .
 
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية بلغت (1,674,380,155) جنيهًا خلال عام 2020، وهو أعلى عائد سنوي في تاريخ هيئة الأوقاف المصرية منذ إنشائها ، بزيادة قدرها (174,217,764) جنيها عن العام 2019 ، بنسبة نمو تقدر بنحو 11,61% ، رغم تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف أن هيئة الأوقاف المصرية، حققت أداءً متميزًا في النصف الأول من العام المالي الحالي ، حيث حققت نموًا فاق التوقعات بزيادة أكثر من 20% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020 / 2021.
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