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برلمان

إلغاء دعوة الهيئة العليا للوفد للاجتماع الخميس المقبل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:41 م
فؤاد بدراوى سكرتير
فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد
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معتز الخصوصى
تقرر إلغاء دعوة الهيئة للاجتماع يوم الخميس، الموافق 4 فبراير الحالي، التزامًا بنصوص لائحة الحزب وموافقة أغلبية أعضاء الهيئة العليا.

وكان فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، أبلغ في خطاب رسمي المستشار بهاء الدين أبو شقة برغبة 31 عضوًا بالهيئة العليا بإلغاء اجتماع الهيئة المقرر له يوم 4 فبراير الحالي، ووافق أبو شقة على إلغاء دعوة الهيئة العليا للاجتماع.

وفيما يلي نص الخطاب الذي قدمه بدراوى إلى أبو شقة.
السيد المستشار/ بهاء الدين أبوشقة
رئيس حزب الوفد
تحية طيبة وبعد
أخطرني واحد وثلاثون عضوًا من أعضاء الهيئة العليا بطلب عدم إجراء انتخابات هيئة المكتب، طبقًا لما جرى عليه العرف تنفيذًا للائحة الحزب بأن مدة المكتب التنفيذي أربع سنوات، كما طالب السادة الأعضاء بعدم انتخاب رئيس للهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ لحين صدور اللائحة الداخلية للمجلس، وعدم وجود نص باللائحة يلزم انتخاب رئيس الهيئة البرلمانية للشيوخ من خلال الهيئة العليا.

وجدير بالذكر أن اللوائح السابقة تترك للهيئة البرلمانية بالنسبة لمجلس الشورى «الشيوخ حاليًا» اختيار رئيس الهيئة البرلمانية من بين أعضائه.
وترتيبًا على ما سلف فإن اجتماع الهيئة العليا المقرر يوم الخميس 4 فبراير فاقد لسبب انعقاده.
لذلك
نطلب إلغاء اجتماع الهيئة العليا المقرر سابقًا انعقاده 4/2/2021
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير
فى 1/2/2021
فؤاد بدراوي
سكرتير عام الوفد
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